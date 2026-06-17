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Inghilterra-Croazia, Kane contro Modric: il pronostico© APS

Inghilterra-Croazia, Kane contro Modric: il pronostico

Match imperdibile ad Arlington tra due nazionali europee che puntano ad arrivare lontano nel torneo iridato
Federico Vitaletti
2 min
TagsInghilterra-CroaziapronosticoMondiali

Sarà Tuchel l’uomo giusto per riportare l’Inghilterra sul tetto del Mondo dopo 60 anni? Le scelte del tedesco hanno suscitato polemiche (Foden e Palmer alcuni degli illustri esclusi), intanto però i Tre Leoni sono stati perfetti nelle qualificazioni, con 8 vittorie su 8 e zero gol subìti. Nel debutto texano gli inglesi affrontano la sempre temibile Croazia, approdata (almeno) in semifinale agli ultimi due Mondiali. Ecco quote e pronostico di Inghilterra-Croazia, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 22.00.

Comparazione quote: Inghilterra-Croazia 1X+Multigol 1-3

Anche Modric e soci sono usciti imbattuti dalle qualificazioni (sette successi e un pareggio) ma nelle ultime 4 amichevoli hanno lasciato un po’ a desiderare: 2 vittorie e 2 sconfitte, le ultime delle quali contro Brasile e Belgio. Le statistiche dicono che la Croazia sa come arrivare in fondo pur partendo “piano”: ha perso 3 delle ultime 5 gare inaugurali giocate ai Mondiali. In questo aspetto meglio l’Inghilterra, che parte favorita secondo le quote. Il segno 1 si gioca a 1.74 su Eplay24, a 1.73 su BetFlag e Snai, a 1.72 su Bwin. La combo 1X+Multigol 1-3 è una delle opzioni a cui si può strizzare l’occhio: quota 1.76 su Eplay24, 1.60 su Sisal e NetBet.

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