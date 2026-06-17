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Ghana-Panama, chi vince la sfida tra comprimarie del gruppo L? Pronostico "Multigol"© Getty Images

Ghana-Panama, chi vince la sfida tra comprimarie del gruppo L? Pronostico "Multigol"

Le quote del match in programma al "BMO Field" di Toronto
Amedeo Paioli
2 min
TagsGhana-Panamapronosticoquote

Un girone difficile quello in cui sono state inserite Ghana e Panama con Inghilterra e Croazia che, almeno sulla carta, sembrano avere le chances migliori per chiudere la prima fase di questo Mondiale occupando i primi due posti del gruppo L.

Comparazione quote: Ghana-Panama Multigol 1-3

Fondamentale, quindi, sia per la nazionale africana che per quella centroamericana, la sfida in programma stanotte all’una (ora italiana) al BMO Field di Toronto. Chi vince, se le previsioni sulle prime due classificate saranno confermate, può puntare al terzo posto con buone possibilità di conquistare il pass per i sedicesimi di finale.

Il Ghana è una nazionale dai due volti. Si è qualificata agevolmente vincendo il suo girone africano ma da quel momento in poi ha disputato sei gare amichevoli perdendo le prime cinque (contro avversari di rilievo, bisogna dirlo, come Giappone, Corea del Sud, Austria, Germania e Messico) e pareggiando l’ultima contro il Galles (1-1).

Anche Panama ha vinto il suo gruppo di qualificazione e anche per la nazionale del Canale le esibizioni successive non sono state granchè con 3 pareggi (l’ultimo, all’ultima uscita, per 1-1 contro la Bosnia, i due precedenti contro Bolivia e Sudafrica), 2 ko (Messico e Brasile) e 2 vittorie (la rivincita con il Sudafrica e la più recente contro la modesta Repubblica Dominicana). L’esito si presenta incerto, forse il Multigol 1-3 potrebbe rappresentare la soluzione del rebus. L’ipotesi che la sfida si concluda con minimo unamassimo tre reti totali si gioca a 1.28 su Eplay24, 1.35 su Marathonbet, 1.36 su Sisal.

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