L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro può sorprendere la Colombia? Ecco cosa ne pensano i bookie

Comparazione quote: Uzbekistan-Colombia segno 2

L’Uzbekistan ha conquistato il suo storico biglietto di partecipazione alla fase finale di questo Mondiale finendo secondo (dietro l’Iran) nel suo girone di qualificazione addirittura un anno fa. Da allora ha giocato tante altre partite battendo nazionali di modesta caratura perdendo le ultime due contro Canada e Olanda. La Colombia ha fatto parte del quartetto di terze del suo girone di qualificazione sudamericano e nelle 8 amichevoli successive ha pareggiato 0-0 con il Canada, ha perso con Croazia e Francia e ha vinto le 5 rimanenti. In sintonia con le quote è il 2 il segno che si lascia preferire. Il successo di Luis Diaz e compagni è offerto a 1.36 da Eplay24, a 1.37 da Lottomatica, a 1.38 da Eurobet. La X vale circa 4.75, l’1 dell’Uzbekistan è a 9. Difficile? Sì ma non impossibile. Vedere Spagna-Capo Verde (0-0)...