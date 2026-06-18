Repubblica Ceca-Sudafrica, il pronostico: ad Atlanta è quasi un dentro o fuori

Il secondo impegno nella fase a gironi del Mondiale è già decisivo per Repubblica Ceca e Sudafrica , due nazionali che all’esordio hanno entrambe perso. La Repubblica Ceca si era illusa contro la Corea del Sud passando in vantaggio intorno al quarto d’ora della ripresa ma ha poi dovuto fare i conti con la reazione dell’undici asiatico che ha prima pareggiato al 67’ e ha poi completato il recupero realizzando la rete vittoria all’80’.

Comparazione quote: Repubblica Ceca-Sudafrica: segno 1

Il Sudafrica ha chiuso addirittura in nove la sfida inaugurale contro il Messico perdendo alla fine per 2-0. La nazionale di Johannesburg ha tirato in tutto solo 3 volte e tutti nel primo tempo quando le squadre erano ancora in parità numerica (e 2 di questi tiri sono finiti nello specchio della porta). Soucek e compagni sono approdati a questa fase finale con una certa fatica (dopo aver vinto semifinale e finale playoff ai rigori) vincendo poi un paio di amichevoli contro Kosovo e Guatemala mentre il Sudafrica nelle amichevoli preparatorie all’inizio di questo Mondiale (quattro in tutto) ha perso con Panama pareggiando le tre partite rimanenti. Stavolta per le due nazionali non ci sono troppi calcoli da fare. Per proseguire nella competizione serve soltanto vincere. Una opzione che sembra più alla portata della Repubblica Ceca con l’1 che sembra avere qualche possibilità in più: quota 1.87 su Eplay24, 1.85 su Snai, 1.80 su Planetwin e BetFlag. La X oscilla tra 3.40 e 3.65, il 2 tra 4.00 e 4.50.