Pronostici Mondiali 2026, cosa giocare in Svizzera-Bosnia

L’esordio sembrava semplice, almeno sulla carta, ma alla fine il Qatar si è rivelato un avversario più ostico del previsto e la Svizzera ha chiuso il suo primo match al Mondiale americano con un pareggio per 1-1 .

Comparazione quote: Svizzera-Bosnia segno 1

Alla Bosnia non è andata diversamente. Nel debutto a questa fase finale contro i padroni di casa del Canada non si è andati oltre la divisione della posta con un 1-1 che lascia la situazione del gruppo B in assoluto equilibrio (tutti con un punto). Adesso Svizzera-Bosnia diventa decisiva con gli elvetici che però pretendono un pizzico di fiducia in più. Per le quote ci sta l’1, offerto a 1.55 da BetFlag, Bwin e William Hill, a 1.57 da Eplay24.