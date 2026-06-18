Comparazione quote: Canada-Qatar No Goal

Dopo novanta minuti si riparte con le stesse probabilità di qualificazione della vigilia ma con due sole gare a disposizione per cercare di conquistarla. Il Canada, una delle nazionali che ospita il Mondiale, riparte dal Qatar che ha sorprendentemente fermato la Svizzera pur avendo un curriculum decisamente modesto (una sola vittoria, per di più contro gli Emirati Arabi Uniti, nelle ultime 12 esibizioni). Il Canada ha invece diviso la posta con la Bosnia Erzegovina (quella che ha eliminato l’Italia nei playoff) pur avendo un curriculum di buon livello (una sola sconfitta, contro l’Australia, nell’arco delle ultime 12 gare disputate). Il Qatar nella gara d’esordio ha subìto 26 tiri totali rispondendo con soli 6 tentativi ma, alla fine, tra i 7 tiri elvetici a 3 nello specchio della porta, in rete ne sono finiti uno ciascuno. Il match di stasera a mezzanotte (ora italiana) sarà fondamentale per la conquista di uno dei primi due posti che regalano la promozione sicura ai sedicesimi e, in quest’ottica, il Canada sembra avere le carte in regola per conquistare l’intera posta in palio. Proprio per questo il segno 1 regala un premio irrisorio (vale circa 1.28) con il NoGoal che, per le quote, potrebbe essere in grado di accompagnarlo. Il NoGoal di Canada-Qatar è in lavagna a 1.58 su Eplay24, a 1.55 su Bwin, Planetwin e BetFlag.