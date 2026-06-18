Messico-Corea del Sud, il pronostico sorride al Tricolor ma...

A seguire chiude il secondo turno anche il gruppo A dove, però, in testa ci sono Messico e Corea del Sud che all’esordio hanno avuto entrambi ragione degli avversari e adesso, nel secondo impegno, saranno uno di fronte all’altra per cercare di staccare in anticipo il biglietto per i sedicesimi di finale .

Comparazione quote: Messico-Corea del Sud Under 2,5

Con 3 punti ciascuno e, visto che in caso di arrivo in parità contano gli scontri diretti, con il vantaggio di avere avuto ragione, di Sudafrica e Repubblica Ceca, per entrambe diventa fondamentale non perdere. El Tricolor (in 11 contro 10 dal 49’, in 11 contro 9 dall’84’ e in 10 contro 9 dal 92’) ha avuto facilmente ragione del Sudafrica mentre la nazionale di Seul è prima andata sotto con la Repubblica Ceca ma ha poi ribaltato il risultato firmando il 2-1 finale (e tutto nel secondo tempo). Favori del pronostico leggermente sbilanciati verso il segno 1 (proposto a 2.00, il 2 si gioca invece a 4.00) ma, forse, è l’Under 2,5 l’esito più adatto a fotografare questa sfida: quota 1.55 su Bwin, 1.58 su Netwin e Eplay24.