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Messico-Corea del Sud, il pronostico sorride al Tricolor ma...© APS

Messico-Corea del Sud, il pronostico sorride al Tricolor ma...

C'è un esito sulla carta più adatto per fotografare la sfida in programma a Zapopan (Guadalajara)
2 min
TagsMessico-Corea del Sudpronosticoquote

A seguire chiude il secondo turno anche il gruppo A dove, però, in testa ci sono Messico e Corea del Sud che all’esordio hanno avuto entrambi ragione degli avversari e adesso, nel secondo impegno, saranno uno di fronte all’altra per cercare di staccare in anticipo il biglietto per i sedicesimi di finale

Comparazione quote: Messico-Corea del Sud Under 2,5

Con 3 punti ciascuno e, visto che in caso di arrivo in parità contano gli scontri diretti, con il vantaggio di avere avuto ragione, di Sudafrica e Repubblica Ceca, per entrambe diventa fondamentale non perdere. El Tricolor (in 11 contro 10 dal 49’, in 11 contro 9 dall’84’ e in 10 contro 9 dal 92’) ha avuto facilmente ragione del Sudafrica mentre la nazionale di Seul è prima andata sotto con la Repubblica Ceca ma ha poi ribaltato il risultato firmando il 2-1 finale (e tutto nel secondo tempo). Favori del pronostico leggermente sbilanciati verso il segno 1 (proposto a 2.00, il 2 si gioca invece a 4.00) ma, forse, è l’Under 2,5 l’esito più adatto a fotografare questa sfida: quota 1.55 su Bwin, 1.58 su Netwin e Eplay24.

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