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Pronostici Mondiali, seconda giornata: l'Ingegnere dà fiducia alla Repubblica Ceca di Schick© Getty Images

Pronostici Mondiali, seconda giornata: l'Ingegnere dà fiducia alla Repubblica Ceca di Schick

Partita per partita, tutti i consigli del famoso tipster in un video pubblicato sul canale YouTube del Corriere dello Sport
2 min
TagsingegnerePronostici MondialiConsigli

La prima giornata della fase a gironi dei Mondiali è andata in archivio. Oggi prende il via la seconda, che promette altri colpi di scena e - probabilmente - altre sorprese. Per aggirare le insidie che si nascondono dietro ad ogni match, l'ideale è avere a portata di mano una guida con dei consigli sulle partite della 2a giornata dei Mondiali. In soccorso arrivano quindi i pronostici del tipster l'Ingegnere.

Pronostici Mondiali dell'Ingegnere: primo "biscotto" in arrivo?

In un video pubblicato oggi sul canale YouTube del Corriere dello Sport, l'Ingegnere analizza ogni match della 2a giornata e fornisce un consiglio su esito finale, risultato esatto, Multigol e altro ancora. Insomma, materiale ottimo per gli appassionati. Un assaggio dei consigli dell'Ingegnere? In Repubblica Ceca-Sudafrica il tipster punta sul riscatto di Schick e compagni mentre in Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar il pronostico è sul numero di reti segnate dalle nazionali ritenute favorite. Occhio poi, perchè secondo l'Ingegnere è in arrivo il primo "biscotto" di questi Mondiali 2026.

Per scoprire di che si tratta e per beneficiare di tutti gli altri pronostici dell'Ingegnere, clicca su questo link https://www.youtube.com/watch?v=KSF7RAcIxig 

Chi è l'Ingegnere

L'Ingegnere è uno dei tipster più famosi e affermati d'Italia. Ingegnere di nome e di fatto, in quanto laureato al Politecnico di Torino nel 2018, è appassionato di statistiche e di calcio. Il suo obiettivo è formulare pronostici che vanno dritti all'obiettivo: vincere. Da anni è un punto di riferimento della sua Community che conta circa 250 followers sui vari canali social. 

 

 

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