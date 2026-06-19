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Scozia-Marocco, McTominay contro Hakimi: migliori quote e pronostico© APS

Scozia-Marocco, McTominay contro Hakimi: migliori quote e pronostico

In classifica è davanti la nazionale di Glasgow ma sono gli africani ad aver impressionato positivamente contro il Brasile di Ancelotti
Amedeo Paioli
2 min
TagsScozia-Maroccoquotepronostico

Con una vittoria la qualificazione (storica, visto che non è mai accaduto prima) sarebbe assicurata, con un pareggio servirebbe poi un miracolo contro il Brasile nell’ultima partita del girone, con una sconfitta addio primi due posti e speranze di passaggio del turno da riporre solo nella classifica delle terze arrivate di ciascun gruppo (il tutto ipotizzando che Haiti chiuda a zero punti il suo trittico di incontri). 

Comparazione quote: Scozia-Marocco segno 2

Questa la situazione della Scozia prima del suo secondo match di questo Mondiale contro il Marocco che, avendo pareggiato all’esordio (1-1) contro il Brasile, potrebbe accontentarsi stasera (a mezzanotte, ora italiana) di un pareggio contro McTominay e compagni. All’undici africano basterebbe poi battere Haiti nell’ultima partita per scavalcare la nazionale di Glasgow (sperando però che quest’ultima non faccia punti contro il Brasile e che i verdeoro vincano stanotte contro i caraibici altrimenti la situazione diventerebbe più complessa). Ovviamente per evitare calcoli sperando in previsioni favorevoli a Scozia e Marocco basterebbe semplicemente vincere questa partita. Gli scozzesi hanno battuto Haiti soltanto 1-0 subendo ben 15 tiri totali da parte dei centroamericani e calciando solo 9 volte verso la porta avversaria (2 per parte nello specchio della porta). Non sono certo numeri brillanti che sembrano confermare l’idea delle quote che assegnano al 2 maggiori chances di uscita. La vittoria del Marocco sulla Scozia è offerta a 1.73 da Eplay24Marathonbet e Vincitu. Il pareggio è in lavagna a 3.60, l’1 della Scozia a 5.20.

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