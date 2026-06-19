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Olanda-Svezia, il pronostico di un match che promette spettacolo. E Malen...© APS

Olanda-Svezia, il pronostico di un match che promette spettacolo. E Malen...

Gli scandinavi al debutto ne hanno fatti 5 alla Tunisia, 2 le reti segnate dagli Orange al Giappone: il bomber della Roma vuole sbloccarsi
Federico Vitaletti
2 min
TagsOlanda-Sveziamalenpronostico

Sfida tutta europea a Houston tra Olanda e Svezia: chi vince può isolarsi (se il Giappone non batte la Tunisia) al comando del gruppo F dei Mondiali. La nazionale di Koeman al debutto ha pareggiato 2-2 col Giappone, quella di Potter ha annichilito la Tunisia (5-1). Ecco quote e pronostico di Olanda-Svezia, in programma sabato 20 giugno alle ore 19. 

Comparazione quote: Olanda-Svezia Goal

Inizio super da parte della Svezia, che ora però si deve misurare con una nazionale dal livello ben superiore come quella arancione. Van Dijk e compagni subiscono gol da 5 partite di fila, la Svezia addirittura da 12. Allo stesso tempo, le due nazionali non hanno problemi a trovare la via del gol. Malen-Summerville da un lato, Isak-Gyokeres dall’altro. Ci sono le premesse per guardare con fiducia all’esito Goal, quotato a 1.74 da Eplay24, a 1.70 da Bwin, a 1.67 da Snai.

Segna Malen? Ecco a quanto è quotato un gol del bomber della Roma

Contro il Giappone è rimasto a secco ma la sua prova è stata positiva, tanto che la sua sostituzione ha fatto finire Koeman nel mirino della critica. Si parla di Donyell Malen, a caccia del suo primo gol a questo Mondiale. Una rete dell’attaccante romanista è quotata a 2.75 da Eplay24 e NetBet, a 2.70 da Eurobet.

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