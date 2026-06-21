Spagna, basta passi falsi: il pronostico della sfida con l'Arabia Saudita
Battere l’Arabia Saudita per evitare di giocarsi il passaggio del turno contro l’Uruguay alla terza giornata. Obiettivo chiaro per la Spagna campione d’Europa, reduce dal sorprendente 0-0 contro Capo Verde. Il tutto, nonostante i 27 tiri totali effettuati di cui 7 nello specchio della porta avversaria.
Comparazione quote: Spagna-Arabia Saudita Multigol Casa 2-4
Anche l’Arabia Saudita è reduce da un pari (1-1) ma di valore, contro l’Uruguay. Tornando alla Spagna, lo 0-0 contro Capo Verde ha “detto” che de la Fuente ha bisogno di un Lamine Yanal a pieno servizio dopo i soli 20 minuti giocati contro gli “Squali Blu”. Vero, la Spagna non perde al 90’ da ben 31 partite di fila ma occhio a scherzare col fuoco. L’Arabia Saudita non è nazionale sprovveduta e anzi, a Qatar 2022 battè all’esordio per 2-1 l’Argentina che poi si sarebbe laureata campione del mondo. Le quote premiano la Spagna, favorita a 1.10 sulle lavagne dei principali operatori. Nei tre precedenti tra le due nazionali ha sempre vinto la Roja, con media di 3 reti segnate a partita. La scelta dell’esito “Multigol Casa 2-4” è motivata anche da questo dato “storico”. La Spagna che segna da due a quattro gol è un’ipotesi offerta a 1.42 da Eplay24 e Vincitu, a 1.50 da Eurobet. Lamine Yamal dovrebbe tornare dal primo minuto e i bookie lo vedono protagonista. Vale doppio un gol della stella del Barcellona in qualsiasi momento del match.