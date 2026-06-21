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Spagna, basta passi falsi: il pronostico della sfida con l'Arabia Saudita© EPA

Spagna, basta passi falsi: il pronostico della sfida con l'Arabia Saudita

La Roja vuole dimenticare lo 0-0 contro Capo Verde, Lamine Yamal guida l'assalto iberico
Federico Vitaletti
2 min
TagsSpagna-Arabia SauditapronosticoLamine Yamal

Battere l’Arabia Saudita per evitare di giocarsi il passaggio del turno contro l’Uruguay alla terza giornata. Obiettivo chiaro per la Spagna campione d’Europa, reduce dal sorprendente 0-0 contro Capo Verde. Il tutto, nonostante i 27 tiri totali effettuati di cui 7 nello specchio della porta avversaria.

Comparazione quote: Spagna-Arabia Saudita Multigol Casa 2-4

Anche l’Arabia Saudita è reduce da un pari (1-1) ma di valore, contro l’Uruguay. Tornando alla Spagna, lo 0-0 contro Capo Verde ha “detto” che de la Fuente ha bisogno di un Lamine Yanal a pieno servizio dopo i soli 20 minuti giocati contro gli “Squali Blu”. Vero, la Spagna non perde al 90’ da ben 31 partite di fila ma occhio a scherzare col fuoco. L’Arabia Saudita non è nazionale sprovveduta e anzi, a Qatar 2022 battè all’esordio per 2-1 l’Argentina che poi si sarebbe laureata campione del mondoLe quote premiano la Spagna, favorita a 1.10 sulle lavagne dei principali operatori. Nei tre precedenti tra le due nazionali ha sempre vinto la Roja, con media di 3 reti segnate a partita. La scelta dell’esito “Multigol Casa 2-4” è motivata anche da questo dato “storico”. La Spagna che segna da due a quattro gol è un’ipotesi offerta a 1.42 da Eplay24 e Vincitu, a 1.50 da Eurobet. Lamine Yamal dovrebbe tornare dal primo minuto e i bookie lo vedono protagonista. Vale doppio un gol della stella del Barcellona in qualsiasi momento del match.

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