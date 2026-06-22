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lunedì 22 giugno 2026
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Argentina-Austria, Messi contro Arnautovic: migliori quote e pronostico© APS

Argentina-Austria, Messi contro Arnautovic: migliori quote e pronostico

In palio il primo posto nel gruppo J, occhi puntati sulla Pulce che all'esordio ha messo a segno una storica tripletta
Amedeo Paioli
2 min
TagsArgentina-AustriaMessipronostico

Tre reti l’una e tre reti l’altra. L’esordio in questo Mondiale di Argentina e Austria è iniziato così con i sudamericani che hanno liquidato la pratica Algeria mantenendo inviolata la propria porta e i biancorossi che, invece, hanno incassato un gol dalla modesta Giordania

Comparazione quote: Argentina-Austria segno 1

Due vittorie che collocano queste due nazionali in cima al gruppo J e che rendono la sfida di stasera ancora più avvincente perché in Argentina-Austria adesso in palio c’è non solo il primato nel girone ma, verosimilmente, anche la qualificazione ai sedicesimi di finale. Contro l’Algeria la nazionale Albiceleste ha tenuto palla un po’ meno di quella africana (48% del totale) che ha tirato 7 volte in totale senza mai centrare lo specchio della porta. I tiri totali dell’Argentina sono stati invece 10 di cui 6 nello specchio della porta e 3 (tutti di Messi) in rete. L’osservazione dei numeri dell’Austria contro la Giordania contribuiscono a indirizzare il pronostico del match di oggi. La prima idea sarebbe quella di una partita dominata dagli austriaci ma invece, sempre facendosi aiutare dai numeri, i tiri totali sono stati 11 per parte e anche quelli nello specchio sono stati uguali come quantità (4) ma diversi come qualità (3 a segno contro 1). Probabilmente non sarà una passeggiata ma il segno 1 sembra obbligato. La vittoria dell’Argentina si gioca a 1.48 su Eplay24, a 1.47 su Bwin, a 1.44 su William Hill. Il pareggio è quotato a 4.20, il 2 dell’Austria a 7.00.

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