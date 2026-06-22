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lunedì 22 giugno 2026
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Pronostico Francia-Iraq, Bleus sul velluto secondo i bookmaker© APS

Pronostico Francia-Iraq, Bleus sul velluto secondo i bookmaker

Quota irrisoria per la vittoria dei transalpini, che all'esordio hanno battuto il Senegal per 3-1
8 min
TagsFrancia-Iraqpronosticoquote

Il lunedì si chiude alle ore 23.00 con Francia-Iraq, partita che sulla carta per i transalpini rappresenta una semplice formalità.

Comparazione quote: Argentina-Austria segno 1
Certo i pareggi del Qatar con la Svizzera, della Spagna con Capo Verde, del Portogallo con il Congo e dell’Ecuador con Curacao consiglierebbero un minimo di prudenza ma i “Bleus” nel 3-1 all’esordio contro il Senegal hanno impressionato mentre l’Iraq contro la Norvegia ha evidenziato grossi limiti. La quota relativa al segno 1 è irrisoria (e non poteva essere altrimenti) e per trovarne una più interessante si potrebbe guardare in direzione dell’Over 3,5. Stavolta ci potrebbe stare. Lipotesi che in Francia-Iraq ci siano almeno 4 gol totali vale 1.76 per Betsson, 1.78 per Planetwin e Eplay24.

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