Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Norvegia-Senegal, Haaland batte Mané? Ecco il parere dei bookie© APS

Pronostico Norvegia-Senegal, Haaland batte Mané? Ecco il parere dei bookie

Quota interessante per la vittoria scandinava che varrebbe la qualificazione ai sedicesimi del Mondiale
Amedeo Paioli
3 min
TagsNorvegia-SenegalHaalandpronostico

La partita d’esordio in questo Mondiale per la Norvegia è stata agevole. Il 4-1 all’Iraq non lascia spazio a troppi commenti anche se, a voler essere attenti, i numeri del match raccontano di un predominio nel possesso palla netto ma non nettissimo (61%) di Haaland e compagni e, soprattutto, 12 tiri totali contro gli 11 degli iracheni con l’unica, enorme differenza, che di questi 5 hanno centrato lo specchio della porta (e quattro sono addirittura entrati) contro l’unico a bersaglio (in tutti i sensi, visto che il portiere scandinavo non è riuscito a fermarlo) scagliato dai più modesti avversari. 

Pronostico Norvegia-Senegal: segno 1

Il secondo impegno della Norvegia è previsto stanotte alle 2 (ora italiana) contro il Senegal reduce dalla sconfitta per 3-1 contro la Francia e, soprattutto, alle prese con una situazione movimentata per quanto riguarda sistemazione, cibo scadente e allenatore. Contro la Francia la nazionale africana, sotto 2-0, era riuscita ad accorciare le distanze soltanto al 95’ ma c’è stato il tempo per i “Bleus”, un minuto dopo, di realizzare la terza rete. Il Senegal ha tirato in tutto 6 volte centrando solo 2 volte lo specchio della porta subendo 11 tiri totali (di cui 8 nello specchio della porta). Con queste premesse la sfida con la Norvegia non sembra lasciare troppe speranze al Senegal che al momento è ultimo in classifica (insieme all’Iraq) e rischia di restarci finendo anzitempo il Mondiale (anche vincendo l’ultima partita appare difficile che con 3 punti possa essere ripescato tra le migliori terze). Al contrario la Norvegia, vincendo, staccherebbe il biglietto per i sedicesimi con una gara d’anticipo. Il segno 1 è proposto anche con una quota che rende più del doppio della posta e potrebbe valere la pena provarlo. Nel dettaglio, la vittoria della Norvegia è a 2.18 su Eplay24, a 2.15 su Bwin e su William Hill. Il pareggio è in lavagna a 3.45, il successo del Senegal a 3.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS