Mondiali, gruppo J: ecco il pronostico di Giordania-Algeria

Quote e pronostico Giordania-Algeria: segno 2

Per la Giordania questa è la prima volta alla fase finale di un Mondiale e il livello è sembrato, fin dall’inizio, un po’ troppo elevato per la generosa nazionale araba. Anche in questa seconda partita le chances di restare imbattuta sono minime con l’Algeria che, al contrario, punta a vincere per poi provare a conquistare la qualificazione nel terzo e ultimo incontro del girone. Il segno 2 sembra pressoché obbligato ed è anche l’opzione più accreditata secondo i bookmaker: vale 1.53 per Bet365, 1.55 per BetFlag e Eplay24.