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Mondiali, gruppo J: ecco il pronostico di Giordania-Algeria© APS

Mondiali, gruppo J: ecco il pronostico di Giordania-Algeria

Sfida tra due nazionali che vanno a caccia dei tre punti per restare in corsa per la qualificazione ai sedicesimi
1 min
TagsPronostico Giordania-AlgeriaMondialiquote

L’altra partita del gruppo J sotto la lente è Giordania-Algeria, sfida tra le due nazionali sconfitte all’esordio, una (la prima) dall’Austria con il punteggio di 3-1, l’altra (la seconda) dall’Argentina con un rotondo 3-0. 

Quote e pronostico Giordania-Algeria: segno 2

Per la Giordania questa è la prima volta alla fase finale di un Mondiale e il livello è sembrato, fin dall’inizio, un po’ troppo elevato per la generosa nazionale araba. Anche in questa seconda partita le chances di restare imbattuta sono minime con l’Algeria che, al contrario, punta a vincere per poi provare a conquistare la qualificazione nel terzo e ultimo incontro del girone. Il segno 2 sembra pressoché obbligato ed è anche l’opzione più accreditata secondo i bookmaker: vale 1.53 per Bet365, 1.55 per BetFlag e Eplay24.

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