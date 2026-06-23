Inghilterra-Ghana, il pronostico: Tre Leoni in vantaggio al riposo?

Riflettori puntati sul gruppo L . A Foxborough l’Inghilterra capolista si appresta a sfidare il Ghana . Entrambe le nazionali hanno conquistato i 3 punti all’esordio. I “Tre Leoni” hanno battuto la Croazia per 4-2 mentre le “Black Stars” hanno liquidato la pratica Panama con un gol di Caleb Yirenkyi nel recupero del secondo tempo (1-0).

Pronostico Inghilterra-Ghana: parziale/finale 1/1

Gli inglesi contro la Croazia sono andati al tiro per ben 22 volte e 11 di questi hanno centrato lo specchio della porta difesa da Livakovic. Harry Kane, autore di una doppietta nel primo tempo, e compagni hanno le carte in regola per concedere il “bis”. Il segno 1 al 90’ è in lavagna solamente a 1.22 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.95. L’Inghilterra riuscirà a chiudere in vantaggio la prima frazione di gara? Il segno 1 al riposo è proposto mediamente a 1.58 mentre lo scenario che vede la nazionale allenata da Thomas Tuchel segnare almeno una rete nei primi 45 minuti di gara paga 1.40. Il Parziale/Finale 1/1 regala una quota pari a 1.61 su Eplay24, a 1.65 su BetFlag e Planetwin.