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Panama-Croazia, per Modric è l'ora del riscatto: quote e pronostico© APS

Panama-Croazia, per Modric è l'ora del riscatto: quote e pronostico

Per i finalisti dei Mondiali del 2018 è un match da vincere a tutti i costi dopo il ko contro l'Inghilterra
1 min
TagsPanama-CroaziapronosticoModric

Nel corso della prima giornata la Croazia ha lottato ma alla fine si è dovuta arrendere al cospetto dell’Inghilterra. L’undici di Zlatko Dalic a Toronto ha la possibilità di rialzare subito la testa.

Comparazione quote: Panama-Croazia segno 2 

Il programma della seconda giornata del gruppo L mette a confronto Panama e Croazia. Le quote di questo incontro sorridono ai “Vatreni”. Il successo di Luka Modric e compagni è in lavagna a 1.54 su Eplay24, a 1.53 su Bwin e William Hill. La Croazia vorrà chiudere i giochi il prima possibile, il “2” primo tempo vale mediamente 2.05 mentre la “combo” che prevede almeno un gol per tempo (Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo) moltiplica una qualsiasi puntata per 1.73. 

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