Esito finale di Colombia-Congo ma anche risultato esatto e cartellini: ecco le migliori quote

Pronostico Colombia-Congo: 1+Multigol 2-4

Da segnalare che la “Tricolor” nelle precedenti 7 gare disputate (amichevoli incluse) ha sempre terminato i suoi incontri con un numero di reti compreso tra 2 e 4. All’Estadio Akron il Multigol 2-4 paga 1.47 mentre la “combo” che associa tale esito al segno 1 è offerta a 2.25. Come possibile risultato esatto intriga il cluster “2-0; 2-1; 3-0; 3-1” in lavagna a 2.30. Capitolo sanzioni: l’Over 2,5 cartellini nel match è proposto a 1.45 mentre la possibilità che l’arbitro estragga 4 o più cartellini regala una quota pari a 2.05.