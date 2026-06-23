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martedì 23 giugno 2026
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Esito finale di Colombia-Congo ma anche risultato esatto e cartellini: ecco le migliori quote© APS

Esito finale di Colombia-Congo ma anche risultato esatto e cartellini: ecco le migliori quote

L'analisi di una sfida dal pronostico sulla carta favorevole ai sudamericani
1 min
TagsColombia-CongopronosticoMigliori quote

Nel gruppo K la Colombia capolista invece va a caccia del “bis” contro la Repubblica Democratica del Congo. Almeno sulla carta la sfida sembra essere destinata a terminare con il segno 1. Il successo della nazionale guidata da Nestor Lorenzo è proposto a 1.52 da Eplay24, a 1.50 da Snai, a 1.49 da Bwin.

Pronostico Colombia-Congo: 1+Multigol 2-4

Da segnalare che la “Tricolor” nelle precedenti 7 gare disputate (amichevoli incluse) ha sempre terminato i suoi incontri con un numero di reti compreso tra 2 e 4. All’Estadio Akron il Multigol 2-4 paga 1.47 mentre la “combo” che associa tale esito al segno 1 è offerta a 2.25. Come possibile risultato esatto intriga il cluster “2-0; 2-1; 3-0; 3-1” in lavagna a 2.30. Capitolo sanzioni: l’Over 2,5 cartellini nel match è proposto a 1.45 mentre la possibilità che l’arbitro estragga 4 o più cartellini regala una quota pari a 2.05.

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