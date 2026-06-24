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Svizzera-Canada finirà con un pareggio? Ecco cosa ne pensano i bookmaker© EPA

Svizzera-Canada finirà con un pareggio? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

A Vancouver si affrontano le due nazionali che guidano appaiate il gruppo B con 4 punti a testa
1 min
TagsSvizzera-CanadaMondialipronostico

L’altro match del gruppo B, come già accennato in precedenza, è quello che mette di fronte Svizzera e Canada, ovvero le due nazionali che guidano appaiate il girone. 

Comparazione quote: Svizzera-Canada segno X

Al momento, grazie al 6-0 inflitto al Qatar, sono i nordamericani a essere in vantaggio nella differenza reti. Un vantaggio che, di conseguenza, resterebbe tale qualora le due squadre chiudessero gli ultimi novanta minuti con un risultato di parità che, senza troppa fatica, garantirebbe a entrambe la qualificazione ai sedicesimi di finale. La logica consiglierebbe di non sprecare troppe energie adesso visto che potrebbero servire più avanti per cui l’X sembra un segno da non trascurare. Il pareggio di Svizzera-Canada è offerto a 3.10 da Eplay24, a 3.05 da BetFlag e Snai, a 3.00 da Bwin e Sisal.

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