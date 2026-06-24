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Marocco, quote ok contro Haiti: il pronostico è una combo
Nordafricani in corsa per il primato nel gruppo C, il terzo impegno sulla carta è abbordabile
L’altra sfida del gruppo C in programma stasera a mezzanotte potrebbe permettere al Marocco di chiudere al primo posto nel girone.
Comparazione quote: Marocco-Haiti 1+Over 2,5
La nazionale nordafricana al momento è prima insieme al Brasile di Carlo Ancelotti, contro cui ha pareggiato all’esordio, avendo soltanto un paio di reti in meno nella differenza reti (quella che, a questo punto, farebbe la... differenza in caso di persistente parità dopo gli ultimi 90 minuti). Affronta Haiti, già fuori dalla competizione, e il segno 1 non sembra in discussione. Un segno 1 che paga però pochissimo (circa 1.20) a cui va doverosamente abbinato l’Over 2,5. Così composta, la combo 1+Over 2,5 si può giocare a 1.60 su Eplay24, Sisal e Vincitu.
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