Pronostico Tunisia-Olanda, Malen a caccia del primo gol al Mondiale

L'attuale classifica del gruppo F dei Mondiali dice che Olanda-Tunisia è un testacoda. Orange primi dopo due partite con 4 punti, gli stessi del Giappone , ma con una rete segnata in più rispetto ai nipponici a fare la differenza. La Tunisia, ferma al palo, è già eliminata. Ecco quote e pronostico di Tunisia-Olanda , in programma stanotte all'1.00 italiana.

Pronostico e quote Tunisia-Olanda: Over 2,5

Le Aquile di Cartagine hanno subìto 5 reti dalla Svezia e 4 dal Giappone. Corsa finita dopo 180 minuti, resta il solo obiettivo di chiudere con onore. Di fronte però c'è un'Olanda che ha impressionato contro la Svezia, calando una manita che ha portato a 14 la striscia di gare senza sconfitta ai Mondiali: 9 vittorie e 5 pareggi. Qualora il Giappone battesse la Svezia, per chiudere prima l'Olanda dovrà vincere e chiudere con una miglior differenza reti degli asiatici, contro cui Gakpo e soci hanno pareggiato 2-2 al debutto. Per le quote la vittoria olandese non è in discussione: vale 1.11 per Snai, 1.12 per William Hill, 1.13 per Eplay24. Visto il contesto, a Kansas City l'Over 2,5 sembra poterci stare: quota 1.43 su BetFlag e Planetwin, 1.45 su Eplay24.

Malen marcatore in Tunisia-Olanda? Quanto vale per i bookie

Gakpo, Brobbey, Summerville. Nel parco attaccanti dell'Olanda finora hanno segnato praticamente tutti tranne uno: Donyell Malen. Il romanista proverà a sbloccarsi contro la Tunisia, anche per convincere il Ct Koeman a puntare su di lui nei match ad eliminazione diretta. Malen marcatore in Tunisia-Olanda è a 2.00 su Eplay24, 1.80 su Snai, 1.77 su Vincitu.