Giappone-Svezia, per le quote c'è un chiaro favorito

Mancano ormai solo novanta minuti alla conclusione del gruppo F . Novanta minuti decisivi perchè in questo girone non ci sono ancora verdetti definitivi (ad eccezione della Tunisia che risulta ultima a quota zero punti e già eliminata). Per il resto, infatti, la classifica al momento vede Olanda e Giappone appaiate in testa con 4 punti ciascuno e la Svezia subito dietro con una sola lunghezza di ritardo. Stanotte all’1 (ora italiana) le due sfide decisive con il Giappone che dovrà vedersela con la Svezia e l’Olanda chiamata a sbrigare la pratica Tunisia.

Comparazione quote: Giappone-Svezia segno 1

Nel match tra la nazionale nipponica e quella scandinava ci si gioca il tutto per tutto. Chi vince va direttamente ai sedicesimi, chi perde dovrà sperare nel ripescaggio tramite la classifiche delle terze classificate. Vale la pena ricordare che il Giappone ha pareggiato all’esordio 2-2 con l’Olanda non mollando mai e recuperando due volte lo svantaggio per poi proseguire con il vistoso successo (4-0) sulla Tunisia. La Svezia, finita al Mondiale pur avendo fatto registrare un girone di qualificazione disastroso (solo grazie alla “wild card” messa a disposizione dalla Nations League che gli ha concesso di disputare i playoff, poi vinti) ha comunque debuttato in questa fase finale infliggendo un 5-1 alla Tunisia ma ha poi dovuto fare i conti con lo stesso ko (1-5) nell’esibizione successiva contro b. Il Giappone ha fin qui convinto, la Svezia un po’ meno... il pronostico pende tutto in direzione del segno 1: quota 1.87 su Eplay24, 1.85 su Snai e Planetwin.