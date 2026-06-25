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Pronostico Ecuador-Germania: sudamericani a rischio eliminazione, tedeschi a caccia del tris© EPA

Pronostico Ecuador-Germania: sudamericani a rischio eliminazione, tedeschi a caccia del tris

Undav e compagni sono già certi del primo posto e partono favoriti nel match in programma a East Rutherford
Amedeo Paioli
2 min
TagsEcuador-Germaniapronosticoquote

A guardare i numeri del match è stato un assedio... 75% di possesso palla, 9 calci d’angolo a zero, 27 tiri totali di cui 15 nello specchio della porta! Però, alla fine, il risultato di partenza non è cambiato e l’Ecuadorcontro Curacao, ha chiuso con uno 0-0 che potrebbe costargli l’eliminazione anticipata dal Mondiale

Comparazione quote: Ecuador-Germania segno 2

In classifica, infatti, i sudamericani sono terzi con un solo punto all’attivo e affrontano, come ultimo avversario del gruppo E, la Germania capolista che a Curacao di reti ne ha fatte la bellezza di 7 e ha poi concesso il bis superando per 2-1 la Costa d’Avorio nel match successivo. E’ evidente che con una sconfitta l’Ecuador resterebbe lì dove si trova e con un solo punto conquistato non può neanche sperare di andare avanti come una delle migliori terze. La Germania, avendo battuto N’dicka e compagni, è già sicura del primo posto nel girone ma, anche così, non è certo una nazionale che si accontenta, soprattutto in una competizione come questa. In questo Mondiale ha anche “scoperto” un certo Deniz Undav, attaccante dello Stoccarda, capace di entrare, pareggiare e ribaltare lo 0-1 contro la Costa d’Avorio (sue le due reti con cui i tedeschi hanno poi vinto il match). Cali di concentrazione al Mondiale non sono ammessi, il segno 2 sembra obbligatorio. La vittoria della Germania sull'Ecuador è offerta a 1.51 da Eplay24, a 1.50 da Snai, a 1.48 da Bet365. Sia il pareggio che l'1 dell'Ecuador arrivano a toccare quota 5.

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