Mondiali, Curacao può fare l'impresa anche contro la Costa d'Avorio? Bookie scettici
Il miracolo Curacao lo ha già fatto! Ha pareggiato 0-0 con l’Ecuador conquistando uno storico punto al suo primo Mondiale e, in teoria, battendo stasera la Costa d’Avorio, potrebbe anche qualificarsi per i sedicesimi scavalcando in classifica gli avversari.
Comparazione quote: Curacao-Costa d'Avorio 2+Over 2,5
Il pareggio stavolta non basterebbe. Con 2 punti all’attivo al massimo potrebbe finire terzo (qualora l’Ecuador perdesse con la Germania) ma non rientrerebbe di certo tra le migliori classificate in quella posizione. Un miracolo l’ha fatto, due consecutivi appare quasi impossibile soprattutto se di fronte c’è una nazionale, come quella ivoriana, decisamente superiore. Ok il 2 insieme all’Over 2,5. Una combo proposta a 1.53 da Eplay24, a 1.50 da Planetwin, a 1.48 da Eurobet. Per chi crede nel miracolo Curacao, l'1 vale circa 18 volte la posta!