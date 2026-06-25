Chi compra l'Inter al posto di Palestra? Da Cambiaso a Wesley, i nomi e le quote dei bookie. E Nico Paz...

Palestra-Inter sembrava cosa fatta, poi è piombato il Chelsea che in un amen ha affondato il colpo costringendo i nerazzurri a guardare altrove. Già, perchè sfumato Palestra adesso quella fascia lasciata vuota da Dumfries sembra ancora più vuota. Ausilio e Marotta sono già al lavoro per consegnare a Chivu un degno rinforzo , non l'unico perchè l'Inter scudettata vuole confermarsi in Italia e recitare un ruolo da protagonista nella prossima Champions. Vediamo quindi come cambiano le quote sul calciomercato Inter con riferimento ai colpi in entrata.

Quote Kayode all'Inter al 1° settembre

Michael Kayode è un profilo seguito e apprezzato: giovane, italiano e con margini di crescita. Il prezzo del cartellino è alto (circa 35 milioni) perchè al Brentford l'esterno ha disputato un'ottima stagione. Tradotto, non sarà facile vederlo in nerazzurro entro il 1 settembre ma neanche impossibile: 4.50 la quota prevista dai bookie per il buon esito dell'affare. Chissà allora che l'Inter non possa puntare forte sullo juventino Andrea Cambiaso, magari nell'ambito di uno scambio con Andrea Frattesi. In questo caso, va registrata la netta posizione dei bookie sul cambio maglia dei due giocatori: Cambiaso che lascia la Juve è a 1.60, a 1.18 l'addio di Frattesi all'Inter. Nella lista dei possibili (probabili) partenti c'è anche Norton-Cuffy del Genoa (1.44), che a gennaio era stato bloccato qualora Dumfries fosse andato al Liverpool. Meno probabile, secondo i bookie, che l'Inter possa soffiare Wesley alla Roma: il brasiliano è un punto fermo per Gasperini. Wesley all'Inter al momento vale quota 12. Poi, si sa, le vie del mercato sono infinite...

Nico Paz all'Inter? Per i bookie...

Non è un mistero il gradimento di Chivu nei confronti di Nico Paz, l'uomo che potrebbe innalzare il livello di qualità nerazzurra sulla trequarti. A breve è previsto un incontro chiarificatore tra il Como e il Real Madrid, con l'Inter spettatrice interessata. Già, perchè buona parte del tesoretto che sarebbe stato investito su Palestra potrebbe tornare utile per il ventunenne gioiello che ha incantato alle dipendenze di Fabregas. Nelle ultime ore la quota di Nico Paz all'Inter è scesa a 3.00. Un esterno di livello più Nico Paz: un buon modo per dire bye-bye Palestra...