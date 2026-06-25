Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 25 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Norvegia-Francia, Haaland contro Mbappé per una doppia corona: il pronostico© APS

Norvegia-Francia, Haaland contro Mbappé per una doppia corona: il pronostico

A Foxborough i due campioni si sfidano per la vetta del gruppo I e per il titolo di capocannoneire dei Mondiali
Federico Vitaletti
2 min
TagsNorvegia-FranciapronosticoHaaland Mbappé

Giochi di potere. Nel gruppo I dei Mondiali 2026 la sfida Norvegia-Francia stabilisce chi delle due volerà ai sedicesimi da prima della classe e chi tra Haaland e Mbappè (4 reti ciascuno) sarà l’uomo copertina di questa super sfida. Ecco quote e pronostico di Norvegia-Francia, in programma venerdì 26 giugno alle ore 21.00.

Comparazione quote Norvegia-Francia: esito Goal

Sette gol fatti dalla Norvegia e tre al passivo, la Francia mette a referto un 6/1 che la piazza in testa per differenza reti. Bleus primi dunque anche con un pareggio, che i due volte campioni del mondo hanno collezionato solo una volta nelle ultime 17 partite. Ben 11 gli Over 2,5 di fila fatti registrare dai transalpini, che in questi Mondiali stanno confermando tutto il loro valore soprattutto dal centrocampo in su. C’è da dire però che prima della sfida vinta (sul velluto) contro l’Iraq, la nazionale francese aveva subìto gol per sei gare consecutive. Di fronte c’è Haaland l’insaziabile. Quanto basta per prendere in considerazione l’esito Goal (segnano entrambe), in lavagna a 1.70 su Eplay24, a 1.65 su BetFlag, a 1.63 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS