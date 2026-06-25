Norvegia-Francia, gli occhi del mondo su Haaland e Mbappé

Da mesi il mondo intero aspettava il faccia a faccia tra Haaland e Mbappé . Perchè Norvegia-Francia è essenzialmente questo, il duello tra due dei giocatori più forti del pianeta. Due campioni che con i loro gol (4 a testa in 180 minuti) hanno trascinato le rispettive nazionali ai sedicesimi del Mondiale .

My Combo: la sintesi su Norvegia-Francia

Stasera a Foxborough è in palio la vetta del gruppo I. La Norvegia è sotto alla Francia per un gol nella differenza reti, deve quindi vincere contro i Bleus per affrontare nei sedicesimi una delle terze classificate. Una missione difficile ma non impossibile per la miglior generazione norvegese di sempre, pronta a misurare le sue ambizioni contro una delle nazionali più attrezzate per alzare la Coppa. Primo incrocio nella fase finale di un grande torneo, negli ultimi otto precedenti si registra assoluto equilibrio con due successi a testa più quattro pareggi. Nella visione My Combo di SisalTipster, il big match del gruppo I si chiuderà con la vittoria di una delle due nazionali. In due partite la Norvegia ha effettuato 12 tiri nello specchio contro i 13 della Francia. Statistiche che, proiettate nello scontro diretto di stasera, portano ad un match con almeno 10 tiri in porta complessivi. Per fermare Haaland ci vogliono le maniere forti, tanto che il bomber della Norvegia (come contro l’Iraq) potrebbe subìre almeno 3 falli. Tre tiri in porta contro l’Iraq, altri quattro contro il Senegal. Pochi dubbi che, anche sotto questo profilo, Kylian Mbappé (16 gol in 16 partite alla fase finale dei Mondiali) voglia aumentare il suo fatturato. Per il campione francese partita da tre o più tiri in porta: si preannuncia una serata di duro lavoro per il veterano norvegese Nyland.

In sintesi, ecco la My Combo su Norvegia-Francia: Vince una delle due + Almeno 10 tiri totali in porta + Haaland subisce almeno 3 falli + Mbappé almeno 3 tiri in porta