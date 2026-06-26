Uruguay-Spagna, Bielsa rischia grosso contro la Roja di Lamine Yamal: il pronostico

Comparazione quote: Uruguay-Spagna Multigol 2-3

Assai deludente il cammino della nazionale di Marcelo Bielsa che contro Arabia Saudita e Capo Verde non è andata oltre il pareggio, subendo la rete d’apertura del match. La Celeste si gioca la qualificazione ai sedicesimi contro una Spagna imbattuta al 90’ da 33 partite consecutive e che nelle ultime dodici gare ha chiuso ben nove volte con la porta imbattuta. Un pareggio (0-0 l’ultimo incrocio ai Mondiali d’Italia 1990) qualificherebbe Lamine Yamal e compagni ai sedicesimi ma il loro status di favoriti comporta l'onere di vincere sempre e comunque. Per le quote è probabile il segno 2, che si gioca a 1.50 su Planetwin e Lottomatica, a 1.51 su Eplay24. Sul fronte delle reti, se ne dovrebbero vedere due o tre. Il Multigol 2-3 è proposto a 1.84 da Eplay24, a 1.95 da Snai e Sisal.