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Egitto-Iran, per le quote c'è odore di pareggio: il pronostico© APS

Egitto-Iran, per le quote c'è odore di pareggio: il pronostico

Terza giornata di gare nel gruppo B dove i Faraoni sfidano Taremi e compagni
2 min
TagsEgitto-Iranpronosticoquote

Gruppo G come ginepraio. Le quattro nazionali che popolano questo girone sono tutte sospese tra qualificazione ai sedicesimi (molto vicina comunque per l’Egitto) e ritorno a casa. Tutto dipenderà dai risultati delle partite della terza e ultima giornata, in programma domattina quando in Italia saranno le 5. 

Comparazione quote Egitto-Iran: X primo tempo o X finale

In vetta alla classifica c’è l’Egitto, che ribaltando la Nuova Zelanda (3-1 con tris calato nella ripresa) è salito a 4 punti, 2 in più rispetto a Iran e Belgio. Ultima ma ancora in corsa la Nuova Zelanda con 1 punto. Nell’ultima giornata i Faraoni chiudono contro l’Iran, sapendo che un pareggio li qualificherebbe alla fase successiva. Un pari che, nella peggiore delle ipotesi, vorrebbe dire terzo posto per l’Iran, che nella sua storia non ha mai superato la prima fase di un Mondiale. Nella presentazione di questa sfida non può passare inosservata... una quota. Per i bookmaker la X si trova a 2.65, come a dire che le due nazionali qualche calcolo potrebbero farselo. In questo contesto, difficilmente vedremo una partita con molte reti. L’alta posta in palio spinge verso un match con massimo due reti (quota 1.45) e soprattutto nel primo tempo potrebbe prevalere  la linea della prudenza. Il segno X al riposo vale 1.75 per Bwin, 1.80 per Snai, 1.88 per Eplay24. Da valutare anche l’esito “Chance mix” X primo tempo o X finale a quota 1.51.

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