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Panama-Inghilterra, missione primato per Kane: il pronostico© APS

Panama-Inghilterra, missione primato per Kane: il pronostico

Le quote del match in programma sabato 27 giugno a East Rutherford
1 min
TagsPanama-InghilterrapronosticoTuchel

Nella lotta per il primo posto nel gruppo L ad avere il ruolo di favorita è l’Inghilterra che è prima a pari punti con il Ghana ma affronta, in questi ultimi 90 minuti della fase a gironi, la nazionale di Panama già eliminata. 

Comparazione quote: Panama-Inghilterra 2+Over 2,5

Per di più la formazione guidata da Tuchel ha anche un gol di vantaggio nella differenza reti totale rispetto all’undici africano per cui l’ipoteca sembra essere stata messa. Manca soltanto vincere, magari anche con qualche rete in più, e allora spazio al segno 2 (dalla quota inevitabilmente irrisoria) oppure all’Over 2,5 (dal premio appena più consistente) oppure entrambi in abbinamento tra loro. Questa seconda opzione, la combo 2+Over 2,5, è quotata a 1.50 da Eplay24 e NetBet, a 1.48 da Planetwin.

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