Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Croazia-Ghana, per le quote è match da segno 1© APS

Pronostico Croazia-Ghana, per le quote è match da segno 1

Ultimi 90 minuti nel gruppo L, con un pareggio entrambe andrebbero avanti ma...
Amedeo Paioli
2 min
TagsCroazia-Ghanaquotepronostico

Nel gruppo L del Mondiale in corso sono rimaste in tre a contendersi il primo posto e una è già pronta, invece, a fare i bagagli per rientrare a casa. Ciò vuol dire che al momento in testa al girone con 4 punti ci sono Inghilterra e Ghana (i britannici hanno un gol di vantaggio nella differenza reti) seguiti dalla Croazia a quota 3 e Panama, già eliminato, fanalino di coda con zero punti all’attivo. 

Comparazione quote: Croazia-Ghana segno 1

Gli ultimi novanta minuti mettono di fronte Croazia e Ghana che, alle 23 di stasera, si affrontano per conquistare l’accesso diretto ai sedicesimi anche se, vale la pena sottolinearlo, con 4 punti si dovrebbe rientrare tra le migliori terze andando avanti comunque nella manifestazione. Una considerazione che mette probabilmente tranquillità alla nazionale africana (i 4 punti li ha già) ma un pizzico di preoccupazione alla Croazia che, in caso di sconfitta, resterebbe con i 3 punti attuali e rischierebbe di andar fuori. E, per completare il discorso, non va dimenticato il pareggio con il quale, grazie a un punto ciascuno, sarebbero entrambe qualificate. Per le quote la Croazia sembra però aver voglia di effettuare il sorpasso e allora il segno 1 è quello da considerare: quota 1.77 su Eplay24, 1.75 su Bwin, 1.73 su William Hill.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS