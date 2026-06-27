Pronostico Croazia-Ghana, per le quote è match da segno 1

Nel gruppo L del Mondiale in corso sono rimaste in tre a contendersi il primo posto e una è già pronta, invece, a fare i bagagli per rientrare a casa. Ciò vuol dire che al momento in testa al girone con 4 punti ci sono Inghilterra e Ghana (i britannici hanno un gol di vantaggio nella differenza reti) seguiti dalla Croazia a quota 3 e Panama, già eliminato, fanalino di coda con zero punti all’attivo.