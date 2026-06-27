Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Luis Diaz contro Cristiano Ronaldo: il pronostico di Colombia-Portogallo© APS

Luis Diaz contro Cristiano Ronaldo: il pronostico di Colombia-Portogallo

Lusitani a caccia del primato nel gruppo K ma serve una vittoria contro i sudamericani, fin qui a punteggio pieno
3 min
TagsColombia-PortogallopronosticoCristiano Ronaldo

Una, la Colombia, le ha vinte entrambe, l’altra, il Portogallo, ha esordito con un pareggio facendo poi bottino pieno nella esibizione successiva. Morale? Nel gruppo K al momento i sudamericani occupano il primo posto e sono già matematicamente qualificati ai sedicesimi mentre i lusitani sono un paio di lunghezze più indietro ma non hanno ancora la certezza matematica della piazza d’onore (anche se il vantaggio di 6 reti nei confronti della Repubblica del Congo dovrebbe confermare loro questa posizione anche in caso di ko all’ultima uscita). 

Comparazione quote: segno 2 Colombia-Portogallo

Un ko al quale, però, Cristiano Ronaldo e compagni non vorranno neanche lontanamente prendere in considerazione e così la sfida di stanotte (l’una e mezza, ora italiana) tra Colombia e Portogallo, risulterà quindi decisiva per la definizione dei primi due posti nel girone. La nazionale rossoverde è vero che ha compiuto un mezzo passo falso contro il Congo (forse ha affrontato la sfida con un po’ troppa sufficienza) ma è altrettanto vero che fino a quel momento aveva fatto registrare un ottimo rendimento con altrettanto ottimi risultati. La conferma della “ripresa” del Portogallo è arrivata nell’ultima uscita contro l’Uzbekistan disintegrato con un perentorio 5-0. Anche la Colombia prima delle due vittorie a questo Mondiale veniva da diversi successi nelle amichevoli disputate con l’eccezione, però. di due sconfitte di fila contro Croazia e Francia, ovvero le due avversarie più forti incontrate dall’inizio di questo 2026. Con un pareggio entrambe finirebbero ai sedicesimi ma mantenendo l’ordine di classifica attuale e, probabilmente, questo potrebbe non piacere a Roberto Martinez, tecnico dei lusitani. Il primato è sempre motivo di orgoglio e il segno 2 che vale il sorpasso, carta alla mano, ci potrebbe senz’altro stare. La vittoria del Portogallo è quotata a 1.97 da Eplay24, a 1.95 da Eurobet, a 1.90 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS