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Mondiali, sedicesimi al via con Sudafrica-Canada: migliori quote e pronostico© APS

Mondiali, sedicesimi al via con Sudafrica-Canada: migliori quote e pronostico

La fase ad eliminazione diretta scatta domenica 28 giugno con la sfida in programma a Los Angeles
Federico Vitaletti
2 min
TagsSudafrica-CanadapronosticoSedicesimi Mondiali

Il Mondiale entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Ad aprire i sedicesimi di finale la sfida tra due seconde classificate, il Sudafrica e il Canada. Ecco quote e pronostico di Sudafrica-Canada, in programma domenica 28 giugno alle ore 21.00. 

Comparazione quote Sudafrica-Canada: Canada batte più calci d'angolo

I “Bafana Bafana” hanno strappato il pass al terzo giro di partite, battendo 1-0 la Corea del SudPrima storica qualificazione per la nazionale allenata da Hugo Broos, che in sei delle ultime sette partite giocate ha fatto registrare l’Under 2,5. Il Canada ha perso lo “spareggio” per il primo posto contro la Svizzera, disputando comunque un buon match e andando vicino al 2-2. Prima del ko con gli elvetici, Jonathan David e compagni avevano infilato una serie di dieci risultati utili consecutivi: quattro vittorie e sei pareggi. Da segnalare che nelle tre gare giocate al Mondiale il Canada ha dominato i suoi avversari in fatto di corner battuti. Ci sta ipotizzare che l’assalto al bunker sudafricano possa comportare un maggior numero di calci d’angolo in favore dei nordamericani. Un'opzione quotata a 1.38 da Eplay24. e NetBet, a 1.42 da Sisal.

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