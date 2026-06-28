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Pronostico Fortaleza-Sport Recife, le quote dicono 1 ma...© Getty Images

Pronostico Fortaleza-Sport Recife, le quote dicono 1 ma...

La squadra di casa è reduce dal brutto ko interno contro l'ultima della classe
1 min
TagsFortaleza-Sport Recifepronosticoquote

A seguire il programma propone una sfida decisamente più avvincente con il Fortaleza (appartenente al terzetto di seste in classifica) che riceve lo Sport Recife (3 punti in più in classifica rispetto ai rossoblù) e ha la ghiotta opportunità di agganciarli in classifica avvicinandosi decisamente alla vetta.

Comparazione quote: Fortaleza-Sport Recife Goal

Per riuscire al Fortaleza serve una vittoria, impresa sulla carta non impossibile ma difficile se si considera che lo Sport Recife ha finora incassato solo 9 reti realizzandone 17 e riulta ancora imbattuto in trasferta (3 vittorie e 3 pareggi). La formazione di casa di reti ne fa e ne prende ed è reduce dall’unico ko casalingo rimediato finora (uno 0-3 contro il fanalino di coda America Mg). Le quote dicono 1 (a 1.85) ma il Goal non va escluso. Almeno una rete per parte in Fortaleza-Sport Recife si gioca a 1.87 su Snai, a 1.90 su Bwin, a 1.92 su Eplay24.

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