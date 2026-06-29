Olanda-Marocco, Malen contro El Aynaoui: migliori quote e pronostico

Comparazione quote: Olanda-Marocco Goal+Over 2,5

Il fatto che siano di fronte due squadre che si sono qualificate senza essere andate ko rende questo sedicesimo di finale assai avvincente e incerto. E lo diventa ancora di più se si considera che l’Olanda è arrivata a questo Mondiale da imbattuta anche nel suo girone di qualificazione mentre il Marocco ha fatto lo stesso vincendo tutte le partite (otto) del suo gruppo di qualificazione africano. Inoltre Hakimi e compagni si sono aggiudicati anche la Coppa d’Africa (niente sconfitte anche in questa competizione) anche se, a voler essere precisi, il trofeo gli è stato consegnato a tavolino dopo che, in una finale persa contro il Senegal (comunque dopo i tempi supplementari e caratterizzata da tante polemiche e una durata infinita), la Federazione africana ha poi ribaltato il risultato del campo. Subito prima era arrivata anche la conquista della Coppa Araba, anche in questo caso senza mai perdere un incontro. Tornando al Mondiale in corso vale la pena ricordare che l’Olanda ha esordito contro il Giappone pareggiando per 2-2 (i nipponici hanno recuperato due volte lo svantaggio) ma ha poi cambiato marcia nelle sfide successive infliggendo prima un pesante 5-1 alla Svezia e completando poi l’opera con un 3-1 alla Tunisia. Il Marocco ha invece iniziato il suo cammino in questa fase finale affrontando il Brasile contro cui ha pareggiato 1-1 e poi ha proseguito il suo cammino superando di misura (1-0) la Scozia e chiudendo con un 4-2 ad Haiti. Basta poco per rendersi conto che i “Tulipani” hanno fatto registrare 3 Over 2,5 e 3 Goal mentre il Marocco è sempre andato a segno almeno una volta ma i Goal sono due (con altrettanti Under 2,5) a cui ha fatto seguito l’unico Over 2,5. La sfida si presenta incerta anche se, in sintonia con le quote, l’1 si lascia leggermente preferire. La vittoria dell’Olanda si gioca a 2.20 su Bwin e Snai, a 2.25 su Eplay24. Goal e (volendo) Over 2,5 potrebbero rappresentare una valida alternativa. Quota interessante per la combo Goal+Over 2,5: 2.37 per Eplay24 e NetBet, 2.45 per Sisal.