Costa d'Avorio-Norvegia, Diomande contro Haaland per un posto negli ottavi del Mondiale

Comparazione quote: Costa d’Avorio-Norvegia Multigol 2-3

Prima di perdere contro la Francia (1-4) la Norvegia era imbattuta in partite ufficiali da ottobre 2024. Contro i transalpini ha sorpreso tutti l’assenza di Haaland, che verosimilmente tornerà dal primo minuto per guidare l’attacco della Norvegia. Una nazionale che ha fatto registrare ben 5 gol totali in ciascuna delle tre gare fin qui giocate nel torneo iridato. Più quadrata la Costa d’Avorio, che anche nell’unico ko rimediato (contro la Germania) ha destato un’ottima impressione. Partita dunque dall’esito più incerto di quanto non dicano le quote, che concedono molta fiducia ai norvegesi. Il successo di Haaland e compagni è a 2.00 su Bwin e BetFlag, a 2.05 su Eplay24. Il pareggio al 90’ vale 3.55, l’1 della Costa d’Avorio si gioca a 3.70. I bookie invece sono indecisi tra Under e Over 2,5, qui pesano evidentemente i dati riportati in precedenza. E allora, il Multigol 2-3 potrebbe rappresentare un valido compromesso: quota 1.86 su Eplay24 e NetBet, 1.95 su Sisal.