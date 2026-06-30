Pronostico Francia-Svezia, le migliori quote su esito primo tempo e combo

Dopo aver battuto una Norvegia orfana di Haaland (e non solo), la Francia trova un’altra scandinava nei sedicesimi del Mondiale . Si tratta della Svezia , che ha chiuso la sua fase a gironi con 4 punti: vittoria larga contro la Tunisia, 1-1 con il Giappone e manita incassata dall’ Olanda . Ecco quote e pronostico di Francia-Svezia : il fischio d’inizio alle 23.00 di martedì 30 giugno.

Comparazione quote: Francia-Svezia 1 primo tempo

La Francia in tre partite ha segnato dieci reti, che potevano essere molte di più (così come i gol al passivo, 2) viste le tante occasioni avute a disposizione. Senegal, Iraq e Norvegia hanno assaggiato di che pasta è fatta la nazionale favorita per la vittoria finale. Una corazzata capace di segnare almeno 2 gol in 15 delle ultime 16 partite, con Mbappé e Dembelé in forma... Mondiale. Difficile che la Svezia possa fermare questa Francia, anche perché i gialloblù subiscono gol da 14 partite consecutive e nel test più “veritiero”, quello con l’Olanda, hanno steccato clamorosamente. Nella scelta del pronostico, quindi, occhio a due opzioni che sorridono ai transalpini: l’1 primo tempo e la combo 1+Multigol 2-5. L’1 primo tempo è in lavagna a 1.62 su Eplay24, Bet365 e Sisal. L’1+Multigol 2-5 vale 1.54 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.