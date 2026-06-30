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martedì 30 giugno 2026
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Pronostico Francia-Svezia, le migliori quote su esito primo tempo e combo© APS

Pronostico Francia-Svezia, le migliori quote su esito primo tempo e combo

Transalpini favoritissimi, forti di un attacco stellare con Mbappé e Dembelé sugli scudi
Federico Vitaletti
2 min
TagsFrancia-SveziaMbappépronostico

Dopo aver battuto una Norvegia orfana di Haaland (e non solo), la Francia trova un’altra scandinava nei sedicesimi del Mondiale. Si tratta della Svezia, che ha chiuso la sua fase a gironi con 4 punti: vittoria larga contro la Tunisia, 1-1 con il Giappone e manita incassata dall’Olanda. Ecco quote e pronostico di Francia-Svezia: il fischio d’inizio alle 23.00 di martedì 30 giugno.

Comparazione quote: Francia-Svezia 1 primo tempo

La Francia in tre partite ha segnato dieci reti, che potevano essere molte di più (così come i gol al passivo, 2) viste le tante occasioni avute a disposizione. Senegal, Iraq e Norvegia hanno assaggiato di che pasta è fatta la nazionale favorita per la vittoria finale. Una corazzata capace di segnare almeno 2 gol in 15 delle ultime 16 partite, con Mbappé e Dembelé in forma... Mondiale. Difficile che la Svezia possa fermare questa Francia, anche perché i gialloblù subiscono gol da 14 partite consecutive e nel test più “veritiero”, quello con l’Olanda, hanno steccato clamorosamente. Nella scelta del pronostico, quindi, occhio a due opzioni che sorridono ai transalpini: l’1 primo tempo la combo 1+Multigol 2-5L’1 primo tempo è in lavagna a 1.62 su Eplay24Bet365 e Sisal. L’1+Multigol 2-5 vale 1.54 per Eplay24 e NetBet, 1.52 per Sisal.

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