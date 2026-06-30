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Wimbledon, per Sinner c'è Borges al secondo turno: il pronostico© Getty Images

Wimbledon, per Sinner c'è Borges al secondo turno: il pronostico

Dopo aver vinto al quinto set contro Kecmanovic, l'azzurro affronta il portoghese numero 48 del ranking Atp
Federico Vitaletti
2 min
TagsWimbledonSinner-Borgespronostico

Un giorno di riposo per ricaricare le batterie dopo la maratona con Kecmanovic e poi la sfida del secondo turno contro Borges. Jannik Sinner prosegue nella difesa del titolo conquistato un anno fa a Wimbledon, ad aspettarlo c'è il numero 48 del ranking Atp che al primo turno si è sbarazzato in tre set dello statunitense qualificato Boyer. Ecco quote e pronostico di Sinner-Borges, match in programma mercoledì 1 luglio.

Comparazione quote: Sinner vincente contro Borges

Sinner ha chiuso con 52 errori gratuiti contro Kecmanovic, protagonista di un'ottima partita, pagando evidentemente il prezzo di debuttare sul Centrale (in qualità di campione uscente) e l'assenza di match di preparazione per Wimbledon. Fondamentale aver rotto il ghiaccio, del resto Jannik stesso aveva dichiarato quanto fossero cruciali i primi match. Quello contro Borges sarà il secondo incrocio in carriera, il primo in uno Slam: il primo è avvenuto nel lontano 2022 a Sofia e vinse Sinner in due set. L'altoatesino è favorito per ottenere la vittoria numero 95 in un Grande Slam, che lo catapulterebbe in vetta da solo nella graduatoria relativa agli azzurri più successi nei Major. Borges è reduce dalla semifinale di Maiorca mentre lo scorso anno fu eliminato al terzo turno da Khachanov, in cinque set. La vittoria di Sinner contro Borges si gioca a 1.02 su BetFlag, Netwin e Eplay24. Per il successo di Borges le quote oscillano tra 11 e 15. Per i bookie stavolta il match scivolerà via senza intoppi per Sinner, il cui 3-0 nel set betting è bancato a 1.40. Si può puntare anche sul risultato esatto nel primo set e, ipotizzando che Jannik possa partire forte, piace l'opzione multipla "6-0 o 6-1 o 6-2" che rende oltre 3 volte la posta.

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