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Mondiali, Inghilterra-Congo ai sedicesimi: pronostico ok per Tuchel ma...© APS

Mondiali, Inghilterra-Congo ai sedicesimi: pronostico ok per Tuchel ma...

Gli africani hanno pareggiato contro il Portogallo di Ronaldo e tenuto testa alla Colombia
Federico Vitaletti
2 min
TagsInghilterra-CongopronosticoTuchel

Battere la Repubblica Democratica del Congo e spazzar via quell’aura di eterna incompiuta che la circonda. Questo l’obiettivo dell’Inghilterra nei sedicesimi del Mondiale. Ecco il pronostico di Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, in programma mercoledì 1 luglio alle 18 ad Atlanta.

Comparazione quote: Inghilterra-Congo 1+Multigol 1-3

Un’Inghilterra che con Tuchel al timone ha vinto 10 partite ufficiali su 11. L’unico mezzo passo falso, curiosità, è arrivato contro una nazionale africana, il Ghana, nella fase a gironi del Mondiale. I risultati dei Tre Leoni evidenziano una propensione a collezionare No Goal e Under 2,5. Il Congo, ripescato tra le migliori terze dopo il 3-1 all’Uzbekistan, ha dimostrato di non essere uno sparring partner: ha prima imposto il pareggio al Portogallo di Cristiano Ronaldo (1-1) e poi perso di misura contro la Colombia. Gli inglesi, logicamente favoriti, faranno bene ad affrontare il match con il massimo impegno. In sede di pronostico, un’opzione da tenere d’occhio è la combo 1+Multigol 1-3. Un esito quotato a 1.75 da Eurobet, a 1.74 da Eplay24, a 1.72 da Sisal.

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