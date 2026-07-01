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Il Belgio di Lukaku vola agli ottavi del Mondiale? Occhio al Senegal: migliori quote e pronostico© EPA

Il Belgio di Lukaku vola agli ottavi del Mondiale? Occhio al Senegal: migliori quote e pronostico

Prima contro terza a Seattle, ben pagato l'1 dei Diavoli Rossi
Federico Vitaletti
2 min
TagsBelgio-SenegalLukakupronostico

La più larga vittoria di sempre ai Mondiali (5-1 alla Nuova Zelanda) ha consegnato al Belgio di Rudi Garcia il primato nel suo girone e la conseguente sfida contro il Senegal, ancora dentro al Mondiale grazie alla goleada sull’Iraq. Un Belgio chiamato ad alzare il livello del suo gioco per portare a 17 la striscia di risultati utili di fila (10 vittorie e 6 pareggi) e, soprattutto, per accedere agli ottavi di finale. Ecco quote e pronostico di Belgio-Senegal, in programma mercoledì 1 luglio Seattle alle ore 22.00.

Comparazione quote Belgio-Senegal: Belgio segna per primo

I Diavoli Rossi affrontano una nazionale che ha fatto registrare ben 14 gol nelle partite della fase a gironi: solo quelle della Norvegia (15) sono state più prolifiche. Si tratta del primo incrocio tra le due nazionali, anche se il Senegal ha perso le ultime 4 partite contro nazionali europee, subendo almeno 2 gol. I favori del pronostico sono per il Belgio, con l’1 proposto a 2.20 e il 2 a 3.50. Possibile che sia la nazionale di Rudi Garcia a segnare per prima: al Mondiale il Senegal ha segnato 8 reti, di cui solo una (contro l’Iraq) nel primo tempo. Il Belgio che sblocca il match è a 1.78 su Eplay24, a 1.80 su Sisal e Snai.

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