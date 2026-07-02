Il pronostico di Portogallo-Croazia: occhio ai tiri in porta

Comparazione quote Portogallo-Croazia: Croazia almeno 3 tiri in porta

I lusitani nelle restanti due gare giocate hanno fatto registrare un doppio pareggio contro Congo (1-1) e Colombia (0-0). Diesel Croazia, i “Vatreni” dopo aver esordito con una sconfitta nel gruppo L (4-2 contro l’Inghilterra) sono riusciti a conquistare l’intera posta nei successivi due incontri disputati contro Panama (1-0) e Ghana (2-1). Nel corso della fase a gironi il Portogallo ha tirato in porta per 12 volte (4 di media a partita) mentre la Croazia ha centrato lo specchio in 11 occasioni (3,66 volte di media in ogni gara). A prescindere da chi passerà il turno piace l’esito che vede i “Vatreni” calciare il pallone in porta per almeno 3 volte. L’Over 2,5 tiri in porta squadra 2 (Croazia) inclusi i tempi supplementari vale 1.50 per Eplay24, NetBet e Sisal.