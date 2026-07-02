Svizzera-Algeria, tuffo nel passato per Petkovic: il pronostico

Comparazione quote: Svizzera-Algeria Goal

Johan Manzambi e compagni hanno prima pareggiato per 1-1 contro il Qatar e poi hanno superato gli ostacoli Bosnia e Canada rispettivamente per 4-1 e 2-1. L’esito Goal si è fatto vedere anche in due delle tre partite fin qui disputate dall’Algeria del grande ex Vladimir Petkovic. Le “Volpi del deserto” dopo aver perso per 3-0 contro l’Argentina hanno fatto registrare una vittoria e un pareggio rispettivamente contro Giordania (2-1) e Austria (3-3). In una partita dall’esito non scontato i bookmaker si schierano dalla parte degli elvetici. Il successo della Svizzera (una sola sconfitta, contro la Germania in amichevole, nelle ultime 17 partite) è in lavagna a 2.03 su Eplay24, a 2.00 su BetFlag e Bwin. La X al 90’ si gioca a 3.20, il 2 dell’Algeria a 4.10. Il quarto “Goal” consecutivo da parte della nazionale guidata da Murat Yakin moltiplica la posta per 1.88 su Eplay24, 1.85 su GoldBet e Snai. Curiosità: la Svizzera in questo Mondiale ha ricevuto soltanto 3 cartellini gialli mentre nelle fila dell’Algeria l’unico giocatore finora ammonito risulta essere Ramiz Zerrouki contro la Giordania. Duello tra nazionali piuttosto corrette, per questo motivo si può prendere in considerazione la “combo” Under 2,5 Cartellini Team 1+Under 2,5 Cartellini Team 2 a quota 1.80. Per centrare questo tipo di giocata servono non più di due cartellini per la Svizzera e massimo due per l’Algeria.

Il protagonista

Da tempo è nel mirino dei top club europei e le sue prestazioni al Mondiale (tre gol e un assist) lo mettono ancor più al centro dell’attenzione. Si tratta di Johan Manzambi, talento della nazionale svizzera. L’ipotesi che il trequartista vada a segno anche contro l’Algeria è in lavagna a 4.00.