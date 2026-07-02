Australia-Egitto finirà con un pareggio? Ecco il parere dei bookmaker

Per la terza volta nella sua storia l’Australia gioca un match ad eliminazione diretta in un Mondiale . Nelle due precedenti occasioni i “Socceroos” hanno perso contro Italia e Argentina, poi campioni nelle edizioni del 2006 e del 2022.

Comparazione quote: Australia-Egitto segno X

Per staccare il biglietto per i sedicesimi sono stati sufficienti due soli gol segnati (alla Turchia). A fare da contraltare a questa sterilità offensiva ci sono i due soli gol subìti, che portano a cinque la serie di Under 2,5 consecutivi per gli uomini allenati da Tony Popovic. Dall’altra parte del ring c’è l’Egitto, finito secondo per differenza reti nel gruppo G dietro al Belgio di Rudi Garcia. I “Faraoni” hanno ottenuto contro la Nuova Zelanda il loro primo successo alla fase finale di un torneo iridato e, con 5 gol all’attivo, hanno eguagliato lo score delle precedenti 7 partite giocate ad un Mondiale. Per i bookie sulla sfida tra queste due nazionali si addensa l’ombra dei supplementari: il pareggio al 90’ vale 2.80 per Sisal, 2.85 per Bwin, 2.87 per Eplay24. Tra le opzioni da considerare c’è il “Multigol 1-2 Squadra 2”, a quota 1.52.