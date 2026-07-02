Australia-Egitto finirà con un pareggio? Ecco il parere dei bookmaker
Per la terza volta nella sua storia l’Australia gioca un match ad eliminazione diretta in un Mondiale. Nelle due precedenti occasioni i “Socceroos” hanno perso contro Italia e Argentina, poi campioni nelle edizioni del 2006 e del 2022.
Comparazione quote: Australia-Egitto segno X
Per staccare il biglietto per i sedicesimi sono stati sufficienti due soli gol segnati (alla Turchia). A fare da contraltare a questa sterilità offensiva ci sono i due soli gol subìti, che portano a cinque la serie di Under 2,5 consecutivi per gli uomini allenati da Tony Popovic. Dall’altra parte del ring c’è l’Egitto, finito secondo per differenza reti nel gruppo G dietro al Belgio di Rudi Garcia. I “Faraoni” hanno ottenuto contro la Nuova Zelanda il loro primo successo alla fase finale di un torneo iridato e, con 5 gol all’attivo, hanno eguagliato lo score delle precedenti 7 partite giocate ad un Mondiale. Per i bookie sulla sfida tra queste due nazionali si addensa l’ombra dei supplementari: il pareggio al 90’ vale 2.80 per Sisal, 2.85 per Bwin, 2.87 per Eplay24. Tra le opzioni da considerare c’è il “Multigol 1-2 Squadra 2”, a quota 1.52.