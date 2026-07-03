Argentina-Capo Verde, Messi contro Vozinha: il pronostico

Ha fermato la Spagna con le sue numerose parate, adesso si trova di fronte l’alieno Messi . Vozinha , portiere di Capo Verde , è una delle star di questo Mondiale , uomo copertina di una nazionale debuttante che con 3 pareggi si è regalata la super sfida contro la detentrice del titolo iridato. E già questo è un trionfo.

Comparazione quote: Messi marcatore in Argentina-Capo Verde

Sarà il primo incrocio nella storia tra Argentina e Capo Verde, l’Albiceleste ha vinto le ultime sette partite dei Mondiali contro selezioni africane. Con i tre successi nel girone, la nazionale di Scaloni ha toccato quota 10 successi di fila, con due soli gol al passivo nel periodo. Numeri che fanno dell’Argentina la chiara favorita di questo match, come però lo era anche la Spagna di Lamine Yamal, bloccata sullo 0-0. Meglio evitare l’1X2 finale e pescare un esito dalle statistiche. Nelle ultime sei partite, Capo Verde non ha mai subìto gol nei secondi tempi. Da valutare l’esito Over 1,5 2° tempo (almeno due reti nella ripresa): quota 1.88 su Vincitu, 1.92 su Eplay24 e StarYes. L’ipotesi che Leo Messi riesca a segnare il settimo gol del suo strepitoso Mondiale è in lavagna a 1.65 su Eplay24 e NetBet, a 1.53 su Vincitu.