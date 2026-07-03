Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 3 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Colombia-Ghana, in palio l'ultimo biglietto per gli ottavi: il pronostico© Getty Images

Colombia-Ghana, in palio l'ultimo biglietto per gli ottavi: il pronostico

James Rodriguez e compagni a caccia della vittoria qualificazione contro le "Black Stars"
Federico Vitaletti
3 min
TagsColombia-Ghanapronosticoquote

La storia di questi Mondiali ha mandato un chiaro messaggio: battere le nazionali africane non è semplice per nessuno. Vedi l’Inghilterra che ha dovuto aggrapparsi alle giocate del suo campione Kane per avere ragione della DR Congo. La Colombia, pure favorita, dovrà dunque maneggiare con cura il “giocattolo” Ghana, allenato dal giramondo Carlos Queiroz che nel 2019/20 ha allenato gli stessi “Cafeteros”. Ecco quote e pronostico di Colombia-Ghana, in programma alle 3.30 di sabato 4 luglio.

Comparazione quote: Colombia-Ghana No Goal

I sudamericani, poco reclamizzati, hanno chiuso in vetta alla classifica del loro girone davanti al Portogallo: 0-0 nello spareggio per il primo posto contro Cristiano Ronaldo. Nazionale solida quella allenata da Nestor Lorenzo, che magari ci mette un po’ ad entrare in clima partita: le 4 reti segnate nella fase a gironi sono arrivate dopo il 40° minuto. Il Ghana è approdato ai sedicesimi come una delle migliori terze. Ha fatto il suo battendo 1-0 Panama, guadagnandosi la fase ad eliminazione diretta con il punto conquistato contro l’Inghilterra grazie ad una prova tutta sostanza. Quella che servirà anche contro la Colombia, visto che il Ghana non è mai riuscito a segnare più di una rete negli ultimi dieci incontri. Nelle tre partite del girone il Ghana ha fatto registrare un possesso palla medio che si attesta sul 36%. Il copione tattico sembra abbastanza chiaro: iniziativa alla Colombia, per poi tentare di colpire se si presenta l’occasione giusta (magari con la stella Semenyo, al netto delle sue condizioni non ottimali). Così inquadrata, la sfida tra le due nazionali potrebbe andare in archivio (al triplice fischio) con almeno una squadra a secco. Una valutazione che i bookie condividono, visto che il No Goal è quotato a 1.55 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.53 da Bwin. Per il Goal, invece, le quote si spingono fino a 2.35. Un’alternativa? Il Multigol 1-3, offerto a 1.32 da Eplay24e NetBet, a 1,40 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS