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Pronostico Canada-Marocco, ecco chi può meritare fiducia in questo ottavo di finale© APS

Pronostico Canada-Marocco, ecco chi può meritare fiducia in questo ottavo di finale

Semifinalisti nel 2022, i Leoni dell'Atlante vogliono proseguire la loro cavalcata: se passano potrebbero trovare la Francia di Mbappé
Federico Vitaletti
2 min
TagsCanada-Maroccopronosticoquote

Il Canada merita tutto il rispetto possibile ma in questo Mondiale il Marocco ha visto cose ben peggiori. Per la generazione d’oro marocchina l’occasione di andare avanti è ghiotta, perchè il campo ha detto che Hakimi e compagni hanno giocato alla pari contro Brasile e Olanda (eliminata ai rigori). E che, con 33 risultati utili consecutivi alle spalle, il tetto del mondo è meno difficile da raggiungere.

Comparazione quote: Canada-Marocco segno 2

Il Canada di Jesse Marsch fin qui ha fatto il suo dovere, sfruttando un percorso abbastanza agevole. La vittoria sul Sudafrica è arrivata solo al fotofinish, l’unica bocciatura (caso strano) è arrivata contro l’unica nazionale di un certo livello fin qui affrontata, come la Svizzera. In sede di pronostico il segno 2 pare quindi imprescindibile: quota 1.75 su Bet365 e Planetwin, 1.78 su Eplay24. Per chi vuole scegliere la via della prudenza (in match del genere da dentro o fuori non si sa mai...), il consiglio è di valutare la combo X2 più Multigol 1-4, in lavagna a 1.42.

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