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Paraguay-Francia, il pronostico è sul numero di gol© APS

Paraguay-Francia, il pronostico è sul numero di gol

L'Albirroja cerca un altro miracolo dopo aver eliminato la Germania ai rigori
Federico Vitaletti
2 min
TagsParaguay-FranciaMondialipronostico

Battere la Francia ed eguagliare il suo miglior risultato di sempre (i quarti di finale nel 2010) ai Mondiali? Un miracolo. Questo servirà al Paraguay, che nei sedicesimi ha fatto fuori la Germania ai calci di rigore.

Comparazione quote: Paraguay-Francia Multigol 2-4 Squadra 2

Di fronte c’è la nazionale che più di tutte ha impressionato, segnando 13 gol in 4 partite. La Francia di Deschamps parte con i favori del pronostico contro l’orgogliosa Albirroja, che dopo aver pagato dazio al debutto contro gli Usa si è poi riassestata. Solo le briciole concesse a Turchia, Australia (pareggio annunciato) e appunto Germania: tre Under 2,5 di fila. La marcia trionfale dei transalpini è scandita invece dall’Over 2,5 e proprio il numero di gol totali è uno dei temi caldi del match in programma a Philadelphia. Per quanto visto finora, sono due gli esiti che meritano di finire sotto i riflettori. Il “Multigol 2-4 Squadra 2” (a 1.58 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Sisal) e il “2 handicap” (match che inizia da 1-0), a quota 1.50.

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