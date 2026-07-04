Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 4 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Halmstad-Vasteras, una sfida tra pericolanti: il pronostico© APS

Halmstad-Vasteras, una sfida tra pericolanti: il pronostico

Nessun vincitore? Ecco quanto vale per i bookie un eventuale segno X
1 min
TagsHalmstad-Vasterasquotepronostico

In contemporanea con Degerfors-Malmo si gioca anche Halmstad-Vasteras che mette di fronte la penultima della classe (solo 6 punti in 10 partite) contro un’altra pericolante (gli ospiti hanno 12 punti all’attivo, solo 2 in più rispetto al più volte già ricordato trio di terz’ultime) ma, soprattutto, due tra le peggiori difese del torneo (l’Halmstad, con sole 9 reti realizzate, presenta anche il peggior attacco).

Comparazione quote: Halmstad-Vasteras segno X

Il Vasteras in trasferta non ha ancora mai pareggiato ma ha vinto 2 delle 5 gare esterne disputate, l’Halmstad in casa ha diviso la posta in 2 occasioni su 5. Attenzione all’X, segno offerto a 3.30 da Eplay24, Bwin e Bet365.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS