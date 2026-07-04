Pronostico Brasile-Norvegia, nei quarti c'è posto solo per uno tra Vinicius e Haaland
Siamo soltanto agli ottavi di finale ma arrivare fin qui per il Brasile è stato più complicato del previsto. Nella fase a gironi, dopo aver pareggiato la partita d’esordio contro il Marocco ha poi vinto le altre due sfide ma è finito al primo posto solo grazie alla differenza reti generale. Poi, nel primo turno a eliminazione diretta, ha rischiato grossissimo contro il Giappone. Sotto di un gol intorno alla metà del primo tempo ha pareggiato dopo una decina di minuti dall’inizio della ripresa riuscendo a realizzare la rete della vittoria soltanto al 95’. Domenica sera (ore 22 in Italia) dovrà vedersela con la Norvegia che non rientra certo nel lotto degli avversari agevoli. Ecco il pronostico di Brasile-Norvegia.
Comparazione quote: Brasile-Norvegia Goal
La nazionale scandinava dopo aver messo al sicuro il passaggio del turno nella fase a gironi non ha esitato a far ruotare quasi tutti i giocatori nella ininfluente sfida contro la Francia così da riservare maggiori energie da parte dei titolari nel match dei sedicesimi contro la Costa d’Avorio. Match poi vinto per 2-1 grazie a una rete di Haaland a poco dalla fine dopo che l’undici africano aveva pareggiato al 74’ la rete di vantaggio norvegese messa a segno a sei minuti dalla fine del primo tempo. In una sfida dove i Verdeoro vanno a segno almeno una volta da 12 gare di fila e i “Vichinghi” sono rimasti a secco solo una volta nell’arco delle ultime 23 esibizioni (amichevoli comprese) l’esito Goal sembra essere una scelta obbligata. Almeno una rete per parte in Brasile-Norvegia è quotata a 1.64 da Eplay24, a 1.62 da Eurobet, a 1.60 da BetFlag.