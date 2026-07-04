Pronostico Brasile-Norvegia, nei quarti c'è posto solo per uno tra Vinicius e Haaland

Siamo soltanto agli ottavi di finale ma arrivare fin qui per il Brasile è stato più complicato del previsto. Nella fase a gironi, dopo aver pareggiato la partita d’esordio contro il Marocco ha poi vinto le altre due sfide ma è finito al primo posto solo grazie alla differenza reti generale. Poi, nel primo turno a eliminazione diretta, ha rischiato grossissimo contro il Giappone. Sotto di un gol intorno alla metà del primo tempo ha pareggiato dopo una decina di minuti dall’inizio della ripresa riuscendo a realizzare la rete della vittoria soltanto al 95’. Domenica sera (ore 22 in Italia) dovrà vedersela con la Norvegia che non rientra certo nel lotto degli avversari agevoli. Ecco il pronostico di Brasile-Norvegia.