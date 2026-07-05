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Messico-Inghilterra, il pronostico: Under 2,5 oppure Over? Ecco cosa dicono le quote© APS

Messico-Inghilterra, il pronostico: Under 2,5 oppure Over? Ecco cosa dicono le quote

Padroni di casa a caccia dell'impresa contro i Tre Leoni, aggrappati ai gol di Harry Kane
1 min
TagsMessico-InghilterrapronosticoKane

Il secondo ottavo di finale in programma vede una delle nazionali di casa, il Messico, affrontare l’Inghilterra che ha raggiunto questo traguardo non senza dare preoccupazioni ai propri tifosi. 

Comparazione quote: Messico-Inghilterra Under 2,5

Nel sedicesimo contro la Repubblica Democratica del Congo è passata in svantaggio al 7’ e solo nel quarto d’ora finale è riuscita a pareggiare prima e ribaltare il risultato poi grazie a una doppietta di Kane. Il Messico è imbattuto da 12 partite nelle quali ha incassato solo 2 reti (23 realizzate) e l’Under 2,5 suggerito dalle quote sembra così poter trovare una valida giustificazione. Massimo due reti al 90’ si giocano a 1.55 su Bwin, a 1.57 su BetFlag, a 1.62 su Eplay24. Per il passaggio del turno i bookie vedono favorita l’Inghilterra, data 1.73, il Messico ai quarti si gioca a 2.12. L’ipotesi tempi supplementari è reperibile a 2.95.

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